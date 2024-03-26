Компания Team Group представила два новых устройства: портативный твердотельный накопитель PD20M Mag и устройство для чтения карт памяти ULTRA CR-I MicroSD

Компания Team Group представила два новых устройства: портативный твердотельный накопитель PD20M Mag и устройство для чтения карт памяти ULTRA CR-I MicroSD. PD20M Mag - это устройство хранения данных, разработанное Team Group, которое совместимо с технологией MagSafe, что делает его идеальным для мобильных устройств. Накопитель очень компактный и легкий, весит всего 40 грамм. Он имеет размеры 70x62x8,2 мм и может вместить до 2 ТБ данных. Он поддерживает непрерывную запись в формате 4K 60 FPS в течение 144 минут. Интерфейс USB 3.2 Gen2x2 Type-C позволяет достичь максимальной скорости передачи данных 20 Гбит/с. Устройство совместимо с устройствами серии Apple iPhone 15 Pro и имеет порты интерфейса Thunderbolt.

ULTRA CR-I MicroSD - это устройство для чтения карт памяти, которое поддерживает интерфейсы UHS-I. Оно предоставляет возможность быстро и удобно читать данные с карт памяти. Устройство совместимо с различными типами карт памяти, включая MicroSD и MicroSDXC.

Оба устройства от Team Group разработаны с учетом передовых технологий и имеют компактный дизайн, что делает их удобными и мобильными. Они предназначены для пользователя, который ищет надежные и эффективные решения для хранения и чтения данных. Team Group продолжает предлагать инновационные продукты, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей.