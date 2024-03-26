Xbox и сериал "Fallout" объявили о своем сотрудничестве и представили уникальный продукт - Xbox и Fallout Vault Box

Xbox и сериал "Fallout" объявили о своем сотрудничестве и представили уникальный продукт - Xbox и Fallout Vault Box. Это сотрудничество сочетает в себе концепцию игры "Fallout" и безопасность хранилища Форт-Нокс. Сериал "Fallout" основан на популярной серии игр и рассказывает историю жизни в постапокалиптическом мире, где осталось очень мало. Герои сериала вернутся в опустошенный мир и столкнутся с его жесткой и странной реальностью.

Создателями сериала выступают компания Kilter Films и исполнительные продюсеры Джонатан Нолан и Лиза Джой. Нолан режиссировал первые три эпизода. В сериале снимаются Элла Пернелл, Аарон Мотен и Уолтон Гоггинс. В производстве сериала также участвуют компании Amazon MGM Studios, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks.

Xbox и Fallout Vault Box представляют собой особую коробку, созданную специально для фанатов игры и сериала. Коробка включает в себя дополнительные материалы, связанные с миром "Fallout", такие как фигурки, артбук и другие предметы коллекционного характера. Предполагается, что это будет уникальный и ценный предмет для всех поклонников "Fallout".

Сериал "Fallout" является новым проектом, который привлекает внимание фанатов как игры, так и киноиндустрии. Совместное сотрудничество Xbox и сериала "Fallout" создает новые возможности для развития обеих платформ и надежно укрепляет их позиции на рынке развлечений. Фанаты могут ожидать увлекательной и эпической истории, полной приключений и опасностей, в мире "Fallout". А Xbox и Fallout Vault Box станут настоящим сокровищем для всех любителей этой вселенной.