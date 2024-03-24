Компания AMD представила два новых процессора Ryzen 8000 для платформы AM5: Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F

Компания AMD представила два новых процессора Ryzen 8000 для платформы AM5: Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F. Настольные APU AMD Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F не будут иметь встроенную графику (iGPU). Об этом сообщили во время мероприятия AI PC Summit в Китае, где AMD также представила свою новую архитектуру GPU RDNA 3+. Эти новые процессоры присоединятся к портфолио процессоров AMD AM4, включающих Ryzen 3000, Ryzen 5000XT и Ryzen 5000GT.

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Аналогичные модели с буквой F (отключенная iGPU) были представлены как AMD, так и Intel. Недавно AMD представила процессор Ryzen 5 7500F без iGPU RDNA 2, используемого в остальных чипах Ryzen 7000. Ожидается, что Ryzen 7 8700F будет иметь 8 ядер, 16 потоков, 16 МБ кэша L3 и TDP 65 Вт, а Ryzen 5 8400F будет иметь 6 ядер, 12 потоков и 16 МБ кэша L3. Однако конечные тактовые частоты этих процессоров будут определены позже.

Возможно, AMD оставит Ryzen 5 8400F с 6 ядрами и 6 потоками, чтобы сделать его еще более конкурентоспособным бюджетным продуктом, как они уже делали ранее. В настоящее время предполагается, что эти две модели будут доступны только на китайском рынке (APAC), но в будущем могут появиться и в других регионах.

AMD Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F являются частью семейства APU Ryzen 8000, которые будут использовать новую монолитную архитектуру Zen 4. Ожидается, что эти процессоры будут запущены на платформе AM5. Подробности о дизайне и спецификациях этих APU будут полностью раскрыты позже.