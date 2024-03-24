Google выпустила вторую предварительную версию Android 15 Developer Preview, которая включает ряд изменений для устройств Pixel

Google выпустила вторую предварительную версию Android 15 Developer Preview, которая включает ряд изменений для устройств Pixel. Самым заметным нововведением является поддержка спутниковой связи, которая теперь официально является частью операционной системы. Новая функция была включена в ОС для предоставления пользователю удобного способа подключения к спутникам. Приложения также получили специальные API, которые позволяют им определить, подключено ли устройство к спутнику. Это обеспечивает более надежную связь и расширяет возможности сети.

Вторая предварительная версия Android 15 также предоставляет поддержку спутниковой связи для отправки и получения SMS и RCS сообщений. Это позволяет пользователям использовать спутниковую связь не только в экстремальных ситуациях, но и в повседневной жизни. Кроме того, Android 15 предоставляет улучшенную поддержку экрана обложки для приложений на устройствах с раскладным дизайном. Разработчики могут определить свойства, которые обеспечивают правильное отображение приложения на небольшом экране обложки.

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Основное обновление Android 15 Developer Preview 2 также включает улучшенную безопасность приложений с функцией определения записи экрана пользователем. Это особенно полезно для приложений, которые работают с конфиденциальной информацией. Кроме того, разработчики могут контролировать уровень HDR для достижения баланса между SDR и HDR контентом. Это позволяет оптимизировать яркость HDR контента для разных устройств.

Важно отметить, что Android 15 Developer Preview 2 доступен только для разработчиков и не предназначен для повседневного использования. Обновление доступно для устройств Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Если пользователь уже использует первую предварительную версию Android 15 Developer Preview, ему будет предоставлено обновление для его устройства. Чтобы получить обновление, нужно загрузить его на устройство и начать его использование.