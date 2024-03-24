Если Samsung сможет разрешить проблемы с производством и снизить стоимость, они смогут внедрить microLED в часы Galaxy Watch

Samsung планирует выпустить часы Galaxy Watch с использованием технологии microLED к 2025 году. Однако сомнения появляются из-за того, что Apple, которая также работала над своей версией часов с microLED, отказалась от проекта. Если Samsung сможет разрешить проблемы с производством и снизить стоимость, они смогут внедрить microLED в часы Galaxy Watch. Но стоимость производства microLED может быть проблемой для компании, как и для Apple. Ранее Apple оценила стоимость каждой единицы своих часов с microLED в 150 долларов, что значительно дороже, чем OLED-панели, используемые в их существующей модели часов. Это может быть препятствием для коммерческого успеха таких часов из-за их высокой цены.

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С другой стороны, Samsung может столкнуться с проблемой отсутствия рентабельности. Продажи Galaxy Watch не приближаются к уровню продаж часов Apple, и это может привести к отказу от разработки. Но важно отметить, что Apple также столкнулась с неудачами в других областях, например, в проекте автономного автомобиля, в то время как компания Xiaomi смогла успешно разработать свою версию электромобиля с гораздо меньшими инвестициями. Таким образом, неудача Apple в одной области не обязательно означает, что Samsung столкнется с теми же проблемами.

Также стоит отметить, что существуют экономические факторы, такие как стоимость компонентов, которые необходимо учесть при разработке часов с microLED. Однако, даже если Samsung не сможет успешно внедрить microLED в свою модель Galaxy Watch, это не означает, что индустрии требуется именно эта технология. Существующая OLED-технология может вполне удовлетворить требования потребителей.

Таким образом, Samsung планирует выпустить микросветодиодные часы Galaxy Watch к 2025 году, но сомнения возникают из-за неудачи Apple в этой области. Снижение стоимости производства microLED становится главной задачей для Samsung, чтобы сделать часы коммерчески жизнеспособными. Но даже в случае неуспеха, индустрия может продолжать использовать OLED-технологию, которая уже широко применяется в часах.