Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Samsung планирует выпустить часы Galaxy Watch с использованием технологии microLED к 2025 году
Если Samsung сможет разрешить проблемы с производством и снизить стоимость, они смогут внедрить microLED в часы Galaxy Watch

реклама

Samsung планирует выпустить часы Galaxy Watch с использованием технологии microLED к 2025 году. Однако сомнения появляются из-за того, что Apple, которая также работала над своей версией часов с microLED, отказалась от проекта. Если Samsung сможет разрешить проблемы с производством и снизить стоимость, они смогут внедрить microLED в часы Galaxy Watch. Но стоимость производства microLED может быть проблемой для компании, как и для Apple. Ранее Apple оценила стоимость каждой единицы своих часов с microLED в 150 долларов, что значительно дороже, чем OLED-панели, используемые в их существующей модели часов. Это может быть препятствием для коммерческого успеха таких часов из-за их высокой цены.

реклама

С другой стороны, Samsung может столкнуться с проблемой отсутствия рентабельности. Продажи Galaxy Watch не приближаются к уровню продаж часов Apple, и это может привести к отказу от разработки. Но важно отметить, что Apple также столкнулась с неудачами в других областях, например, в проекте автономного автомобиля, в то время как компания Xiaomi смогла успешно разработать свою версию электромобиля с гораздо меньшими инвестициями. Таким образом, неудача Apple в одной области не обязательно означает, что Samsung столкнется с теми же проблемами.

Также стоит отметить, что существуют экономические факторы, такие как стоимость компонентов, которые необходимо учесть при разработке часов с microLED. Однако, даже если Samsung не сможет успешно внедрить microLED в свою модель Galaxy Watch, это не означает, что индустрии требуется именно эта технология. Существующая OLED-технология может вполне удовлетворить требования потребителей.

Таким образом, Samsung планирует выпустить микросветодиодные часы Galaxy Watch к 2025 году, но сомнения возникают из-за неудачи Apple в этой области. Снижение стоимости производства microLED становится главной задачей для Samsung, чтобы сделать часы коммерчески жизнеспособными. Но даже в случае неуспеха, индустрия может продолжать использовать OLED-технологию, которая уже широко применяется в часах.

#samsung
+
Написать комментарий (0)
Samsung и AMD заключили сделку: Процессор для Steam Deck может быть произведен Samsung
SamMobile: Samsung Galaxy S25 будет быстрее iPhone 16 Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия участвует в подводной гонке за добычу самого ценного в мире аккумуляторного металла
+
Подводная лодка ВМС Великобритании HMS Vengeance установила новый рекорд пребывания под водой
4
Forbes: Украина извлечёт выгоду из F-16, но потеряет самолёты в первые недели использования
3
Пока Европа вводит ограничения на ввоз зерна из Украины, РФ заняла первое место по экспорту пшеницы
+
Данные исследования: почти треть российских компаний перешла на импортонезависимые аналоги SAP
4
AMD представила FSR 3.1 - новый уровень качества изображения без использования ИИ
1
В Индии смогли создать свой танковый двигатель, эквивалетный по мощности двигателю "Арматы"
2
В России начали строительство трассы Дон-Сочи стоимостью 1.5 трлн. рублей
4
Новый вариант истребителя F-16 впервые доставлен заказчику
1
Reuters: ООН приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту
+
Google предоставляет бесплатный доступ к Gemini 1.5 Pro для пользователей по всему миру
3
Ученые попались на публикации статей в научных журналах, сгенерированных искусственным интеллектом
2
Американские чиновники надеются, что оборудование для производства 7-нм чипов в Китае рано или поздно деградирует
1
Riot Games перезапустила разработку MMO во вселенной League of Legends — предыдущая версия была слишком похожа на другие игры в этом жанре
+
В Китае анонсированы смарт-часы Oppo Watch X на Snapdragon W5 Gen 1 с автономностью 100 часов
+
Доля электрокаров и гибридов на авторынке Китая достигнет 50% уже в 2024 году
2
Выход бета-версии Path of Exile 2 перенесли с июня на конец 2024 года
+
HDD vs SSD – будут ли современные игры тормозить на жёстком диске, и стоит ли геймерам экономить
4
Астрономы выяснили, что как минимум одна из двенадцати звезд поглотила ближайшую планету
1
В России досрочно отменили мораторий на проверку крупных IT-компаний, включая маркетплейсы
2

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
25
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
18
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
33
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
11
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
44
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
8
Генно-отредактированную свиную почку впервые пересадили человеку
3
США намерены задавить санкциями тайные закупочные сети компании Huawei
1
Asia Times: Ралли генеративного искусственного интеллекта надувает рыночные пузыри
1

Сейчас обсуждают

Владимир Курочкин
07:29
А можете просветить как софт заточенный под cuda можно заставить хотя бы видеть cuda на амд?
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Рамаз Данелия
07:29
амуде = кал. тут даже и базарить ничё ненадо
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Владимир Курочкин
07:25
Вот вот, раньше еще хуже было, подбирал драйвер под конкретную игру.
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Евгений Шрайнер
07:20
Киберпанк приближаеться)
Илон Маск: следующий имплант Neuralink будет направлен на лечение слепоты
Hen Burton
07:11
FSR имба нереальная
AMD представила последнее обновление FidelityFX Super Resolution (FSR) под названием FSR 3.1
MrEg01st
07:05
Убежал с АМД, из-за кривых драйверов, это все что отталкивает меня, я использую ПК для работы и игр,но как же много проблем с инженерными программами у них. Простой пример автокад, не видно маленьких ...
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Эдуард Кузнецов
07:01
Скорее глупость.
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Эдуард Кузнецов
07:00
Никакие. А так да, верно..
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
FelsheR-BAN100712
06:59
100+фпс в танках мало?
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
FelsheR-BAN100712
06:58
тоже почитал про всякие 7600хт/16 и пр. красно-зеленый середнячок. и решил что 4060 вне конкуренции.
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем