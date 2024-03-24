Microsoft представила две новые модели компьютеров - Surface Pro 10 для бизнеса и Surface Laptop 6 для бизнеса

Microsoft представила две новые модели компьютеров - Surface Pro 10 для бизнеса и Surface Laptop 6 для бизнеса. Эти устройства имеют улучшенный дизайн, более производительные характеристики и дополнительные функции, которые специально разработаны для потребностей бизнес-пользователей. Оба устройства оснащены новейшими процессорами Intel Core Ultra, что обеспечивает мощность и высокую производительность. Кроме того, компьютеры Surface теперь также интегрируют нейропроцессоры (NPU) для улучшения возможностей искусственного интеллекта.

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Surface Pro 10 для бизнеса предлагает бескомпромиссное устройство с большой производительностью. Оно может использоваться в различных сценариях, будь то мощный планшет, универсальный ноутбук или в любых других ситуациях. Устройство оснащено клавишей Copilot, которая упрощает доступ к функциям Windows AI, а также поддерживает использование сенсорных жестов, голосовых команд и рукописных подсказок с помощью Surface Slim Pen. Дисплей Surface Pro 10 имеет высокую яркость, высокий коэффициент контрастности и антибликовое покрытие. Камера Ultrawide Studio Camera обеспечивает улучшенное качество видеозвонков.

Surface Laptop 6 для бизнеса также предлагает высокую производительность с помощью процессоров Intel Core Ultra H-Series. Он идеально подходит для работы с большими объемами данных, создания маркетинговых активов и разработки приложений. Surface Laptop 6 сохраняет привычные характеристики продуктов Surface, такие как прочность и качество дисплея. Он также обеспечивает безопасность данных, включая функцию Enhanced Sign-in Security и считывающее устройство NFC для безопасной аутентификации.

Кроме того, Microsoft представила адаптивные аксессуары, которые будут доступны для коммерческих клиентов. Эти аксессуары дополняют функциональность и удобство использования устройств Surface для бизнеса. Оба новых компьютера от Microsoft - Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 - представляют собой важный шаг в развитии бизнес-ориентированных устройств и обеспечивают пользователям мощность, производительность и безопасность, необходимые для эффективной работы.