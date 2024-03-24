Компания Apricorn анонсировала выпуск своих новых USB-накопителей Aegis Padlock DT и Padlock DT FIPS Desktop Drives с емкостью 24 ТБ

Компания Apricorn анонсировала выпуск своих новых USB-накопителей Aegis Padlock DT и Padlock DT FIPS Desktop Drives с емкостью 24 ТБ. Apricorn является ведущим производителем аппаратных USB-накопителей с аппаратным шифрованием данных, не требующих программного обеспечения, и уже в третий раз выводит самый емкий зашифрованный USB-накопитель на рынок. Новые модели предназначены для использования в таких отраслях, как здравоохранение, финансовые услуги, образование и государственное управление, предоставляя высокую производительность и массовую емкость для безопасного хранения данных пользователей.

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Особенностью накопителей Padlock DT и Padlock DT FIPS Desktop является наличие фирменной прошивки и функций, уникальных для защищенных накопителей и ключей Aegis компании Apricorn. Аутентификация и шифрование данных осуществляются в самом устройстве, не связываясь с программным обеспечением и не передавая критические параметры безопасности на главный компьютер. Также все устройства оснащены 256-битным шифрованием AES XTS военного класса, что обеспечивает безопасность данных и доступ к ним только для пользователя.

Курт Маркли, управляющий директор Apricorn в США, отмечает, что в настоящее время все больше организаций сталкиваются с угрозой кибератак, поэтому важно создать надежную программу резервного копирования и обеспечения устойчивости данных. Он также сообщает, что Apricorn является единственным поставщиком аппаратно зашифрованного накопителя с емкостью 24 ТБ, что позволяет клиентам безопасно хранить большие объемы данных.





Aegis Padlock DT и Aegis Padlock DT FIPS Desktop Drives предлагают самую большую емкость среди зашифрованных внешних USB-накопителей и имеют 11 вариантов емкостью от 2 ТБ до 24 ТБ. Устройства обеспечивают простой и безопасный способ хранения и транспортировки конфиденциальных данных. Они также помогают организациям в регулируемых отраслях соответствовать нормативным требованиям, включая финансовые, правительственные, энергетические, юридические и здравоохранительные сектора.





В целом, новые USB-накопители Aegis Padlock DT и Padlock DT FIPS Desktop от Apricorn обеспечивают высокий уровень безопасности, массовую емкость и надежное хранение данных для организаций в различных отраслях.