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ddr22
Компания Altair представила новую версию Altair SimSolid
Компания Altair представила новую версию Altair SimSolid, предназначенную для моделирования в электронной промышленности

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Компания Altair представила новую версию Altair SimSolid, предназначенную для моделирования в электронной промышленности, которая позволяет быстро и точно разрабатывать многофизические сценарии для электроники. В отличие от традиционных методов моделирования, Altair SimSolid не требует упрощения геометрии и создания сеток, что позволяет ему анализировать сложные структуры печатных плат и микросхем без потери детализации. Программа способна предсказывать структурные проблемы с молниеносной скоростью и в течение нескольких секунд выдает результаты, в 25 раз быстрее, чем традиционные методы моделирования. Altair SimSolid уже получил широкое применение в аэрокосмической и автомобильной промышленности, и компания планирует играть важную роль на рынке электроники.

Altair SimSolid также обладает оптимизированным электромагнитным моделированием, что освобождает пользователя от необходимости создавать сетки, упрощая процесс и снижает затраты времени. Рабочий процесс программы позволяет моделировать сложные задачи, такие как целостность сигнала, целостность питания и электромагнитная совместимость, и обеспечивает идеальную визуализацию каждой детали. Altair SimSolid обещает решить еще более сложные электромагнитные задачи, обеспечивая инженерам превосходные результаты проектирования.

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Altair SimSolid будет выпущен во втором квартале 2024 года и будет поддерживать структурный и тепловой анализ печатных плат и микросхем, а полный электромагнитный анализ будет доступен в будущем. Если вы хотите узнать больше об Altair SimSolid, посетите altair.com/simsolid.

#altair
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