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ddr22
Xiaomi выпустила на рынок свой новый смартфон Civi 4 Pro
Xiaomi выпустила на рынок свой новый смартфон Xiaomi Civi 4 Pro, который является первым устройством, работающим на чипсете Snapdragon 8s Gen 3

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Xiaomi выпустила на рынок свой новый смартфон Xiaomi Civi 4 Pro, который является первым устройством, работающим на чипсете Snapdragon 8s Gen 3. Этот смартфон обладает впечатляющими характеристиками и доступен по довольно привлекательной цене.

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Xiaomi Civi 4 Pro, следуя дизайнерскому тренду, имеет плоские бока и плоский дисплей с вырезом для камеры на передней панели. На задней панели находится круглый остров камеры с выступом. С 6,55-дюймовым OLED-дисплеем, оснащенным частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3 000 нит, смартфон обеспечивает высокое качество изображения. Дисплей также поддерживает HDR10+, Dolby Vision и технологию ШИМ-затемнения с частотой 2 160 Гц.

Xiaomi Civi 4 Pro доступен в двух конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, или 16 ГБ ОЗУ и 612 ГБ встроенной памяти. Он работает на операционной системе HyperOS на базе Android 14 и оснащен аккумулятором емкостью 4 700 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Смартфон также имеет встроенный в дисплей оптический датчик отпечатков пальцев и ИК-бластер для использования устройства в качестве пульта дистанционного управления.

Камера является одним из главных преимуществ Xiaomi Civi 4 Pro. Он оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с объективом Leica Summilux, а также 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельной телефотокамерой с 2-кратным зумом. Для селфи есть 32-мегапиксельная основная камера и 32-мегапиксельная дополнительная камера с разными углами обзора.

Xiaomi Civi 4 Pro доступен в четырех цветовых вариантах: Spring Wild Green, Soft Mist Mink, Breeze Blue и Starry Black. Он продается по цене 2 999 китайских юаней или 416 долларов США. Пока информация о его международной доступности неизвестна, однако, если он появится на международном рынке, он, скорее всего, будет выпущен под другим брендом. В любом случае, Xiaomi Civi 4 Pro остается одним из лучших смартфонов на рынке, и его агрессивная цена делает его серьезным конкурентом.

#xiaomi
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