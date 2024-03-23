Однако они не называют конкретную дату выхода устройств

Аналитики опровергают слухи о том, что новые OLED-модели iPad Pro будут выпущены 26 марта. Однако они не называют конкретную дату выхода устройств. Согласно Марку Гурману, новинки могут быть представлены либо в конце марта, либо в начале апреля. Apple, вероятно, не будет проводить отдельное мероприятие для их представления, а выпустит их через пресс-релиз.

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В прошлом году Apple не представила новую модель iPad, что привело к снижению дохода компании от продажи этих устройств. Возможной причиной является отсутствие инноваций в дизайне и функциональности iPad. Однако модели с процессором M-серии имеют некоторые преимущества, такие как улучшенная камера и поддержка Stage Manager. Apple, возможно, стремится создать больший разрыв между различными моделями iPad.





Гурман также утверждает, что Apple работает над новой версией iPadOS 17.4, которая будет включена в новые модели OLED iPad Pro. На данный момент нет подробной информации о возможных улучшениях и изменениях, которые принесет эта обновленная версия.





Возможно, запуск OLED iPad Pro будет немного задержан, но ожидается, что устройства появятся в апреле. Эта задержка может быть связана с ограничениями в цепочке поставок Apple. Однако пока нет других подробностей о выпуске новых моделей. Будет ли Apple выпускать OLED-модели iPad Pro в апреле - вопрос, на который пока нет ответа.