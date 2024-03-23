NVIDIA планирует выпустить новые графические процессоры Ada для своих видеокарт GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060

Согласно информации от MEGAsizeGPU, NVIDIA готовит три новых графических процессора, которые будут использоваться в видеокартах mainstream и high-end сегментов. Это GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060. Каждый из них будет иметь новый SKU GPU, который будет заменять текущий.

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Интересно отметить, что SKU GPU с кодовыми названиями AD103-175-KX, AD104-150-KX и AD106-255 были упомянуты ранее в отношении видеокарты RTX 4070 SUPER. На данный момент нет подтверждения того, что новые SKU GPU приведут к изменению спецификаций видеокарт. Скорее всего, NVIDIA решила переработать матрицы высокого класса, которые не соответствуют требованиям уровня видеокарты, и использовать их в более низком уровне SKU вместо их выбрасывания. Это практика, которую NVIDIA применяла и ранее.

Также сообщается, что видеокарты с новыми графическими процессорами Ada будут доступны уже в этом месяце. Сначала появится NVIDIA GeForce RTX 4070, а затем RTX 4060 Ti и RTX 4060. Последний драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 551.86 уже поддерживает эти новые графические процессоры, поэтому геймерам не придется беспокоиться о совместимости. Ожидается, что производители видеокарт скоро обновят свои страницы с указанием новых SKU.

Новые SKU GPU, хотя они сохраняют те же характеристики, представляют собой совершенно новые чипы. Они будут доступны в этом месяце, начиная с модели RTX 4070, а драйвер NVIDIA GeForce Game Ready уже поддерживает их.