Поддержка Galaxy AI может появиться на устройствах Galaxy S22, пока Samsung обсуждает приемлемые альтернативы.

Одной из главных достопримечательностей серии Galaxy S24 стал Galaxy AI, который появился благодаря сочетанию лучших аппаратных и программных решений Samsung. Этот набор ИИ-функций сделал работу опытных пользователей намного удобнее, и теперь, похоже, эти функции могут появиться и в серии Galaxy S22.

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Для тех, кто не знает, во время дебюта Galaxy AI сообщалось, что обновление получит серия Galaxy S23. Хотя все пользователи Galaxy S23 уже ждут обновления, глава мобильного подразделения Samsung сообщил, что компания изучает возможности, которые позволят ей принести One UI 6.1 вместе со всеми функциями искусственного интеллекта на устройства Galaxy S22.

Стоит отметить, что, несмотря на свои возможности, Galaxy S22 не обладает необходимым аппаратным обеспечением для работы функций Galaxy AI. Однако благодаря некоторой программной магии и обработке данных в облаке, возможно, удастся заставить эти функции работать так, как они должны работать на старых устройствах.

Galaxy S22 и Galaxy AI были не единственными яркими моментами в этой теме. Также стало известно о том, что компания в настоящее время изучает возможность создания складных и выдвижных смартфонов, которые присоединятся к линейке складных устройств. В этом есть смысл, поскольку у Samsung есть все возможности для этого, включая одно из лучших подразделений по производству дисплеев в отрасли. Так что, конечно, южнокорейский технологический гигант действительно сможет осуществить задуманное.

Что касается того, что серия Galaxy S22 получит функции Galaxy AI, то на это потребуется некоторое время. Отметим, что пока Samsung рассматривает этот вопрос, он может и не состояться. Тем не менее, это хороший знак, что компания не отказалась от своих старых устройств и активно ищет возможности для их поддержки.