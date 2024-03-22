Компания Tiny Corp. объявила о приостановке разработки своего проекта искусственного интеллекта под названием TinyBox на базе графического процессора AMD Radeon RX 7900 XTX

Компания Tiny Corp. объявила о приостановке разработки своего проекта искусственного интеллекта под названием TinyBox на базе графического процессора AMD Radeon RX 7900 XTX. Джордж Хотц, основатель компании, выразил надежду на получение поддержки со стороны AMD, чтобы разрешить проблемы с прошивкой графического процессора. Однако, к настоящему моменту такой доступ еще не был предоставлен.

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В настоящее время Tiny Corp. рассматривает другие варианты, включая графические карты Intel Arc и NVIDIA. Однако, компания столкнулась с проблемами при использовании видеокарт XFX Speedster MERC310 RX 7900 XTX, так как драйверы оказались нестабильными, а процесс отладки и устранения ошибок оказался сложным. Команда разработчиков Tiny Corp. на данный момент заинтересована в возможностях, предоставляемых компанией Tenstorrent, их программное обеспечение считается стабильным и доступным для отладки.

Основным аппаратным обеспечением системы TinyBox являются "более дешевые" графические процессоры, предназначенные для игр, и такой подход привлек ряд клиентов. Однако, проблемы с доступом и стабильностью прошивки задерживает разработку.

Джордж Хотц высказал свое недовольство отсутствием доступа к прошивке от AMD и подчеркнул, что без этого доступа команда разработчиков не сможет достичь высокой степени оптимизации аппаратного обеспечения и создать программное обеспечение для графического процессора Radeon RX 7900 XTX. Он также отметил, что сталкивался с ограничениями и сложностями в коммуникации с AMD, и хотел бы, чтобы компания была более открытой и поддерживала разработчиков. Команда Tiny Corp. надеется на то, что прошивка AMD будет открыта для использования и доступна для установки, чтобы они могли продолжить работу над своим проектом искусственного интеллекта.