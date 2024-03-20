Компания PNY Technologies представила новую платформу для разработчиков, которая объединяет возможности NVIDIA IGX Orin, NVIDIA Holoscan и Magic Leap 2

Компания PNY Technologies представила новую платформу для разработчиков, которая объединяет возможности NVIDIA IGX Orin, NVIDIA Holoscan и Magic Leap 2. Этот набор инструментов позволяет создавать передовые решения в области здравоохранения и других отраслях, существенно пересматривая границы инноваций.

Важными особенностями платформы являются нулевая задержка в физическом мире для критически важных приложений, выводы и локальные вычисления, а также сверхточный интерфейс дополненной реальности. Это делает платформу идеальным инструментом для разработчиков в различных отраслях.



В здравоохранении, разработчики программного обеспечения могут использовать платформу для создания AR-приложений, улучшающих операционную визуализацию и обеспечивающих наведение во время хирургических вмешательств. Также платформа может применяться для создания обучающих сред и решений для ухода за пациентами.

В производстве, платформа обеспечивает дополнительную безопасность на заводах и складах, повышает эффективность работы и безопасность сотрудников. Она также ускоряет автоматизацию производства и обучение интеллектуальных машин.



Платформа также может использоваться в сфере медиа и развлечений для работы над совместными проектами удаленно.

Объединение платформы NVIDIA IGX Orin и устройства Magic Leap 2 XR представляет собой трансформационное решение на стыке технологий, здравоохранения и промышленности. Это позволяет разработчикам создавать передовые приложения для здравоохранения, промышленной автоматизации и медиа.