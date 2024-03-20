Компания MSI представила новую игровую периферию серии FORGE, которая предназначена для удовлетворения потребностей как геймеров, так и профессионалов

Компания MSI представила новую игровую периферию серии FORGE, которая предназначена для удовлетворения потребностей как геймеров, так и профессионалов. Серия включает в себя модели FORGE G для геймеров и модели FORGE (не-G) для офисного использования и работы.

Первым предложением из серии FORGE стал комплект FORGE GK100 COMBO, включающий клавиатуру и мышь. Клавиатура FORGE GK100 оснащена долговечными переключателями, удобными горячими клавишами, функцией Anti-Ghosting и возможностью регулировки угла наклона. Оптическая мышь FORGE GM100 также обладает прочными переключателями и точным оптическим сенсором с возможностью переключения между четырьмя уровнями DPI. Главной особенностью FORGE GK100 COMBO и FORGE GM100 является их долговечность благодаря переключателям, рассчитанным на более чем 10 миллионов срабатываний.

Также стоит отметить, что мышь FORGE GM100 имеет симметричную форму, что делает ее удобной для использования как для ладонного, так и для когтевого хвата. Оба устройства обладают RGB-подсветкой, которую можно настраивать и переключать между различными эффектами.

Продукты серии FORGE от MSI разработаны с акцентом на практичность и функциональность, предлагая надежное и доступное периферийное решение. Они обеспечивают надежную основу для игровых начинаний и работы. FORGE GK100 COMBO и FORGE GM100 будут доступны для покупки в авторизованных магазинах MSI и партнерах по электронной коммерции с марта 2024 года. Серия FORGE от MSI позволяет пользователям насладиться новым уровнем точности, стиля и универсальности при использовании игровой периферии.