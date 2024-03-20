AMD представила демонстрацию работы графического процессора Radeon RX 7900 XTX RDNA 3 с использованием Work Graphs, что позволяет значительно ускорить процесс рендеринга.

AMD представила демонстрацию работы графического процессора Radeon RX 7900 XTX RDNA 3 с использованием Work Graphs, что позволяет значительно ускорить процесс рендеринга. При использовании GPU Radeon RX 7900 XTX можно полностью автоматизировать работу, которую ранее выполнял процессор, и сделать ее непосредственно на графическом процессоре. Это позволяет увеличить скорость рендеринга и общую производительность в играх и приложениях. В рамках сотрудничества с Microsoft и другими партнерами были разработаны Work Graphs, которые позволяют использовать графический процессор для более эффективного выполнения графических задач.

На GDC 2024 AMD представила раннюю демонстрацию Work Graphs, работающую совместно с Mesh Nodes и расширяющую возможности DirectX 12. Тестирование графического процессора Radeon RX 7900 XTX показало, что использование Work Graphs значительно увеличивает скорость работы по сравнению с традиционным методом рендеринга сцены с помощью ExecuteIndirect.

Графический процессор AMD Radeon RX 7900 XTX RDNA 3, полностью поддерживающий DirectX 12 Work Graphs и Mesh Shaders, работает в 1,64 раза быстрее традиционного метода рендеринга сцены. Были представлены также интересные статистические данные, включающие количество вызовов отрисовки, количество треугольников и объем используемой памяти. Ожидается, что Work Graphs станет следующим крупным расширением API DirectX 12 и будет доступен вместе с Mesh Nodes в конце этого года.

NVIDIA и Intel также участвуют в разработке Work Graphs, поэтому ожидается, что эта технология будет развиваться дальше. Work Graphs представляют собой значительный прогресс в области программирования графики. Внедрение Work Graphs в различные графические задачи может значительно упростить и ускорить работу с графикой.