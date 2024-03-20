TSMC и Synopsys объявляют о запуске в производство платформы вычислительной литографии NVIDIA, которая будет ускорять производство и расширять границы физики для следующего поколения полупроводниковых чипов

TSMC и Synopsys объявляют о запуске в производство платформы вычислительной литографии NVIDIA, которая будет ускорять производство и расширять границы физики для следующего поколения полупроводниковых чипов. TSMC и Synopsys интегрируют NVIDIA cuLitho в свое программное обеспечение и производственные процессы, чтобы ускорить производство чипов и поддерживать последнюю архитектуру NVIDIA Blackwell. Это позволит ускорить время производства, сократить затраты, площадь и мощность.



Вычислительная литография является ключевым этапом производства полупроводников, на которую требуется огромное количество вычислительного времени. Благодаря NVIDIA cuLitho и ускоренным вычислениям, 350 систем NVIDIA H100 заменят 40 000 CPU, что приведет к ускорению производства и сокращению затрат. Работа с TSMC по интеграции GPU-ускоренных вычислений значительно повысит производительность, пропускную способность, снизит время цикла и энергопотребление.



Использование cuLitho позволит TSMC открыть новые возможности для инновационных технологий паттернинга. Программное обеспечение Proteus компании Synopsys, работающее на базе NVIDIA cuLitho, значительно ускоряет вычислительные нагрузки, позволяя достичь высокой точности, эффективности и скорости при коррекции близости в процессе производства чипов.



NVIDIA также разработала алгоритмы для применения генеративного искусственного интеллекта, чтобы еще больше улучшить платформу cuLitho. Применение генеративного ИИ позволяет создать идеальную инверсную маску, что значительно ускоряет процесс оптической коррекции близости в два раза.



Это совместное сотрудничество между NVIDIA, TSMC и Synopsys имеет ключевое значение для обеспечения масштабирования на новом уровне и использования передовых технологий для создания более инновационных решений при разработке новых технологий полупроводников на 2 нм и далее.