Компания Extropic представила свое революционное мнение о том, как ускорить искусственный интеллект (ИИ) с помощью термодинамических вычислений

Компания Extropic представила свое революционное мнение о том, как ускорить искусственный интеллект (ИИ) с помощью термодинамических вычислений. Они разрабатывают новые чипы и алгоритмы, использующие свойства неравновесных термодинамических систем для эффективного выполнения вероятностных вычислений для генеративных приложений ИИ. Они утверждают, что их подход может преодолеть ограничения современного цифрового оборудования в обработке сложных вероятностных распределений, которые необходимы для генеративного ИИ.

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Чипы Extropic отличаются от современных алгоритмов тем, что выполняют вероятностные алгоритмы полностью физически, в виде быстрого и энергоэффективного процесса. Это позволяет им ускорять широкий класс вероятностных алгоритмов, превышая скорость, достижимую с помощью ограниченных операций существующих чипов. Компания вышла из режима секретности и представила сверхпроводящий прототип процессора, а также разработки, связанные с полупроводниковыми устройствами, работающими при комнатной температуре. Это позволяет им занять позицию на рынке и расширить свои возможности в области ускорения ИИ и генеративного ИИ.

Команда Extropic состоит из экспертов в области физики и искусственного интеллекта, которые имеют опыт работы в крупных компаниях, таких как Google AI, IBM и NVIDIA, а также в ведущих академических институтах. Они имеют стремление стать пионерами в создании единого подхода к ИИ на основе физики. Компания также завершила раунд посевного финансирования в размере $14.1 млн. долларов, в котором приняли участие инвесторы-ангелы и известные венчурные фонды. Это финансирование позволит компании продвинуть свою вычислительную парадигму и расширить границы термодинамических вычислений для генеративного ИИ.

В целом, компания Extropic стремится революционизировать область ускорения ИИ, предлагая новый подход на основе термодинамических вычислений. Их инновационные чипы и алгоритмы обещают преодолеть ограничения современных технологий и открыть новые возможности в области генеративного ИИ.