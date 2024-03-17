Демоверсия Dark Souls Archthrones доступна для скачивания и позволяет фанатам благодаря недавно выпущенному моду погрузиться в приквел Dark Souls

Демоверсия Dark Souls Archthrones доступна для скачивания и позволяет фанатам благодаря недавно выпущенному моду погрузиться в приквел Dark Souls. Демоверсия была запланирована на сентябрь 2023 года, но из-за типичных задержек в разработке игр, ее выпуск задержался. Однако, она наконец-то доступна и представляет собой комплексный мод для Dark Souls 3, который изменяет игру целиком и полностью.

реклама

Для того чтобы попробовать демоверсию, нужно иметь Dark Souls III в Steam, которая поддерживается на Windows и Linux (например, на Steam Deck). Мододелы обещают, что Dark Souls Archthrones представляет собой пересказ вселенной Dark Souls с собственной историей, вдохновленной другими играми FromSoftware.

Демоверсия предлагает игрокам нелинейное прохождение, в котором можно исследовать троны в любом порядке и темпе. В демоверсии можно найти новое оружие и броню, которые выпадают из врагов, NPC и даже можно получить из душ боссов. В моде также представлены новые боссы - всего 17, и будут добавлены еще. Также внесены изменения в боевые механики, добавлены новые NPC и побочные задания, а также представлены новые и переосмысленные миры.

Однако, следует отметить, что это только демоверсия и пока нет информации о дате выпуска полной версии. Но для фанатов серии Dark Souls это отличная возможность насладиться новым контентом и вновь погрузиться в уникальную атмосферу этой знаменитой игры.