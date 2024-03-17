Apple приобрела компанию DarwinAI, чтобы расширить свои усилия в области искусственного интеллекта и представить новые функции в iOS 18

Apple приобрела компанию DarwinAI, чтобы расширить свои усилия в области искусственного интеллекта и представить новые функции в iOS 18. Благодаря этому приобретению Apple будет интегрировать ИИ на системном уровне с Siri и Spotlight Search. Кроме того, компания стремится сделать некоторые функции более доступными и удобными для пользователей iPhone. DarwinAI разрабатывает технологии для проверки компонентов в процессе производства и создания более эффективных систем с использованием искусственного интеллекта.

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После приобретения Apple все платформы DarwinAI в социальных сетях были удалены, а некоторые сотрудники компании присоединились к Apple. Александр Вонг, старший научный сотрудник DarwinAI, был назначен директором группы ИИ Apple. Apple подтвердила приобретение DarwinAI и заявила, что время от времени покупает небольшие технологические компании, не разглашая своих намерений или целей приобретения. Однако известно, что Apple планирует расширить возможности iOS 18 и macOS 15 за счет новых функций ИИ.

Apple уже работает над улучшением Siri, Spotlight Search, Messages, Apple Music и Shortcuts и разрабатывает инструменты для редактирования, манипулирования и анимации изображений с использованием ИИ. Пока неясно, как эти инструменты будут интегрированы в предстоящее обновление для iPhone. Apple также стремится конкурировать с другими компаниями, такими как OpenAI, Google и Microsoft, которые уже имеют свои ИИ-платформы, такие как ChatGPT и Bing.

Ожидается, что iOS 18 станет самым большим обновлением для iPhone, с множеством новых функций ИИ. Приобретение DarwinAI поможет Apple развить эти функции и предложить более удобные и доступные решения для пользователей. Компания инвестирует много времени и ресурсов в разработку новых инструментов и функций, чтобы повысить конкурентоспособность своих устройств на рынке искусственного интеллекта.