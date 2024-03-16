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ddr22
Acer обнародовала финансовые результаты за 2023 финансовый год
Acer сообщила о чистой прибыли за 2023 финансовый год в размере 4,93 миллиарда тайваньских долларов и объявила денежные дивиденды в размере 1,6 тайваньского доллара на акцию

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Компания Acer Inc. (TWSE: 2353) объявила сегодня финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года и 2023 финансовый год, закончившийся 31 декабря. В четвертом квартале консолидированная выручка Acer составила 63,15 млрд тайваньских долларов, валовая прибыль - 6,91 млрд тайваньских долларов с маржой 10,9%, операционная прибыль - 1,39 млрд тайваньских долларов с маржой 2,2%, чистая прибыль  - 1,02 млрд тайваньских долларов с доходом на акцию (EPS) 0,34 тайваньских доллара.

За весь 2023 год консолидированная выручка достигла 241,31 млрд тайваньских долларов, валовая прибыль составила 25,82 млрд тайваньских долларов с маржой 10,7%, операционная прибыль - 4,23 млрд тайваньских долларов с маржой 1,8%, а чистая прибыль - 4,93 млрд тайваньских долларов при доходе на акцию (EPS) 1,64 тайваньских долларов.

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Бизнес Acer по производству компьютеров и дисплеев вернулся на правильный путь прибыльности и сезонности, а товарные запасы находятся под контролем. Компания с оптимизмом смотрит на возможности для бизнеса, которые открывает искусственный интеллект, и считает, что генеративный искусственный интеллект станет мегатрендом в 2024 году и далее.Стратегия Acer, направленная на создание нескольких бизнес-направлений, продолжила развитие. В течение 2023 года три дочерних компании стали публичными, и к концу года их число достигло 12. В 2023 году 42,8 % операционной прибыли пришлось на другие виды бизнеса, кроме компьютеров и дисплеев. Годовое собрание акционеров состоится 31 мая 2024 года в отеле Aspire Resort в Таоюане.

#acer
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