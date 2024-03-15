Новые игры, представленные на GDC 2024, такие как Black Myth: Wukong и NARAKA: Bladepoint, получат полную трассировку лучей и NVIDIA DLSS 3.5.

Недавно Nvidia объявила, что поддержка DLSS будет добавлена в несколько новых игр. Благодаря этой технологии, игроки на GeForce RTX смогут наслаждаться улучшенной графикой с высокой частотой кадров в играх. Свыше 500 игр и приложений уже воспользовались преимуществами трассировки лучей и DLSS, что значительно улучшило качество графики и общий игровой процесс. Новые игры, представленные на GDC 2024, такие как Black Myth: Wukong и NARAKA: BLADEPOINT, будут включать в себя полную трассировку лучей и DLSS 3.5. Игра Portal, истинная классика от Valve, также получила обновление с полной трассировкой лучей, DLSS 3.5 и RTX IO. Это позволит игрокам наслаждаться улучшенными технологиями и качеством изображения в игре. Diablo IV также получила обновление, добавляющее трассировку лучей. Будущая игра Star Wars Outlaws будет поддерживать DLSS 3 и трассировку лучей, а The First Berserker: Khazan и Sengoku Destiny уже получили поддержку DLSS 3. Одна из самых ожидаемых игр, Black Myth: Wukong, выйдет 20 августа с поддержкой трассировки лучей и DLSS 3.5. Игра, основанная на китайской мифологии о Короле Обезьян и романе "Путешествие на Запад", вызывает большой интерес у игроков благодаря своей уникальной концепции и потрясающей графике. Разработчики Game Science используют движок Unreal Engine 5, чтобы придать игре еще большую реалистичность и красоту. С добавлением полной трассировки лучей и DLSS 3.5 игра обещает стать настоящим шедевром. Общая тенденция в игровой индустрии показывает, что технологии трассировки лучей и DLSS становятся все более распространенными и востребованными. Они значительно улучшают качество графики и обеспечивают более плавный игровой процесс на ПК.