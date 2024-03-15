Три исследовательских проекта DEEP-SEA, IO-SEA и RED-SEA которые были финансируемы непосредственно Европейским проектом EuroHPC, сконцентрировались на разработке ключевых технологий для будущих экзафлопсных суперкомпьютеров

Команды этих проектов работали вместе над различными аспектами таких систем, включая программное обеспечение, обработку данных, упрощение процесса управления, создание эффективных сред программирования и адаптацию соединений. Что касается работы по системному программному обеспечению, исследователи сконцентрировались на разработке технологий и инструментов, которые будут управлять ресурсами и оптимизировать работу приложений на экзафлопсных суперкомпьютерах. Возникающие технологические решения считаются ключевыми для разработки следующего поколения суперкомпьютеров, обладающих уровнем производительности Exascale.

Суперкомпьютеры Exascale будут иметь способности выполнить 1018 операций с плавающей запятой в секунду, что открывает двери к созданию новых и более точных научных приложений. Они будут иметь значительно более сложные архитектуры, объединяющие различные аппаратные компоненты для оптимизации выполнения конкретных задач. В частности, на таких системах будут использоваться процессоры, графические ускорители и другие вычислительные модули.



Представление результатов проектов DEEP-SEA, IO-SEA и RED-SEA состоится на саммите EuroHPC, который пройдет в Антверпене 18-21 марта. Ожидается, что эти проекты принесут значительный вклад в развитие будущих экзафлопсных суперкомпьютеров и предоставят базу для дальнейших исследований и разработок в этой области.