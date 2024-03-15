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Команды этих проектов работали вместе над различными аспектами таких систем, включая программное обеспечение, обработку данных, упрощение процесса управления, создание эффективных сред программирования и адаптацию соединений. Что касается работы по системному программному обеспечению, исследователи сконцентрировались на разработке технологий и инструментов, которые будут управлять ресурсами и оптимизировать работу приложений на экзафлопсных суперкомпьютерах. Возникающие технологические решения считаются ключевыми для разработки следующего поколения суперкомпьютеров, обладающих уровнем производительности Exascale.
Суперкомпьютеры Exascale будут иметь способности выполнить 1018 операций с плавающей запятой в секунду, что открывает двери к созданию новых и более точных научных приложений. Они будут иметь значительно более сложные архитектуры, объединяющие различные аппаратные компоненты для оптимизации выполнения конкретных задач. В частности, на таких системах будут использоваться процессоры, графические ускорители и другие вычислительные модули.
Представление результатов проектов DEEP-SEA, IO-SEA и RED-SEA состоится на саммите EuroHPC, который пройдет в Антверпене 18-21 марта. Ожидается, что эти проекты принесут значительный вклад в развитие будущих экзафлопсных суперкомпьютеров и предоставят базу для дальнейших исследований и разработок в этой области.