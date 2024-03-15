Процессоры AMD Ryzen AI демонстрируют превосходную производительность в области искусственного интеллекта и имеют преимущество в низком энергопотреблении.

Процессоры AMD Ryzen AI показывают лучшие результаты в новых бенчмарках AI LLM и GenAI по сравнению с чипами Intel Core Ultra. Эти новые бенчмарки демонстрируют рабочие нагрузки в области искусственного интеллекта, и AMD Ryzen AI продемонстрировал лучшую производительность при работе с ними. Более того, это было достигнуто при значительно меньшем энергопотреблении.

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AMD впервые представила процессоры Ryzen AI первого поколения под кодовым названием Phoenix в прошлом году. Они были первыми на рынке ПК с искусственным интеллектом. Затем компания выпустила обновленную линейку Ryzen AI, известную как Hawk Point, которая имеет улучшенные XDNA NPU. Такие улучшения позволили достичь прироста AI TOPS на 60 процентов. AMD также проделала большую работу по оптимизации программного обеспечения для клиентских и локализованных рабочих нагрузок в области искусственного интеллекта.

Один из интересных аспектов новых тестов AMD - это возможность запуска локальной модели LLM на процессорах. Это стало доступно благодаря различным моделям, включая LLama 2, Mistral AI, Code llama и RAG. Запуск локальных моделей на ПК позволяет повысить уровень конфиденциальности, поскольку данные не передаются в облако или другую онлайн-платформу. Это также экономит на подписке и не требует подключения к сети. AMD все больше сосредотачивается на развитии этого направления, позволяя пользователям обрабатывать данные в области искусственного интеллекта непосредственно на их собственных компьютерах.

Таким образом, процессоры AMD Ryzen AI демонстрируют превосходную производительность в области искусственного интеллекта и имеют преимущество в низком энергопотреблении. Это достигается за счет оптимизации программного обеспечения для клиентских и локализованных рабочих нагрузок. Кроме того, AMD разрабатывает и предлагает локальные модели AI, которые улучшают уровень конфиденциальности и экономят средства пользователей. Это признание компании AMD в качестве лидера в области искусственного интеллекта.