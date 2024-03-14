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ddr22
iFixit оценили процесс извлечения батареи у M3 MacBook Air как простой и удобный
iFixit оценили процесс извлечения батареи у M3 MacBook Air как простой и удобный, однако указали на сложность разборки из-за использования большого количества винтов и кронштейнов

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iFixit оценивает процесс извлечения батареи у M3 MacBook Air как простой и удобный, однако указывает на сложность разборки из-за использования большого количества винтов и кронштейнов. Последняя разборка также подтверждает, что Apple всё ещё не делает ремонт и разборку своих устройств простыми.
Однако, обладатели M3 MacBook Air имеют возможность самостоятельно заменить батарею без необходимости обращаться в сервисный центр. В отличие от других моделей ноутбуков, где используются разные виды винтов, Apple предпочитает с пятилепестковой головкой, что может усложнить процесс ремонта. Тем не менее, команда iFixit имеет профессиональный набор инструментов Pro Tech Toolkit, который позволяет легко разобрать M3 MacBook Air и множество других устройств.

Видеоролик, приведенный ниже, показывает разборку как 13-дюймов, так и 15-дюймовых моделей M3 MacBook Air. Оба устройства имеют схожую структуру и используют то же решение для крепления батареи. Команда iFixit выделяет возможность замены батареи в M3 MacBook Air одним из основных улучшений данной серии. Благодаря отсутствию клея и специальной фиксации, владельцы могут сами заменить батарею, без лишних хлопот.

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Анализ разборки M3 MacBook Air показывает, что Apple делает определенные улучшения в процессе ремонта и разборки устройств, но всё ещё есть место для дальнейшего развития. Использование нестандартных винтов и сложная система крепления могут вызвать определенные трудности при ремонте. Однако, возможность замены батареи без необходимости обращения в сервисный центр является прогрессивным шагом от Apple, который позволяет пользователям более удобно обслуживать свои устройства.

#macbook
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