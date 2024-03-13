Похоже, что грядущий Pixel 9, который выйдет в октябре этого года, будет оснащен адаптивной сенсорной чувствительностью, и, как следует из названия, эта функция сможет адаптировать чувствительность экрана к прикосновениям в зависимости от нескольких факторов окружающей среды

Функция адаптивной сенсорной чувствительности в серии Pixel 9 может так и не появиться на старых устройствах Pixel.

Эксперт по Android Мишаал Рахман обнаружил, что в последней бета-версии Android QPR функция адаптивной сенсорной чувствительности включена по умолчанию и гласит: "Сенсорная чувствительность будет автоматически подстраиваться под ваше окружение, действия и защитный экран".

Пока нет никаких данных о том, как эта функция будет работать на устройствах Pixel, как и на старых телефонах. Я понимаю, что некоторые защитные экраны влияют на реакцию экрана. То же самое касается конденсата на экране в холодную погоду или капель воды на экране. Это вполне может означать, что Google пытается внедрить функцию, аналогичную Aqua Touch, которая есть в последней модели OnePlus 12.

Почему эта функция может быть ограничена Pixel 9? В коде, изученном источником, эта функция Adaptive Touch обозначена как P24. P24, возможно, относится к Pixel 2024, другими словами. P23 - это серия Pixel 8. Таким образом, если следовать тому, что делает Google, это может означать, что данная функция может быть ограничена и новыми телефонами Pixel.

Конечно, я понимаю, что функция уже работает на Pixel 8, так почему же она должна быть ограничена Pixel 9? Как это ни печально, но у Google есть привычка ограничивать некоторые функции новейшими устройствами. Иногда это происходит и в рамках одной серии. Если вы помните, Pixel 8 был лишен некоторых профессиональных элементов управления, которые были доступны на Pixel 8 Pro. Я искренне надеюсь, что это не так и функция появится на более старых устройствах Pixel. Почему бы Google не выпустить что-то на старых устройствах, если это означает, что опыт будет лучше?

Дебют серии Pixel 9 намечен на октябрь этого года. Если вы собираетесь обновиться, я бы посоветовал вам повременить с этим, потому что никогда не знаешь, что ждет вас в будущем.



