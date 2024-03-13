Беспроводная игровая мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 появилась в сентябре прошлого года по цене 159 долларов США

Беспроводная игровая мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 появилась в сентябре прошлого года по цене 159 долларов США - и тогда энтузиасты периферийных устройств ожидали мощного обновления по сравнению со сверхпопулярной моделью 2020 года. Гуру по мышам TPU - Пзогель - "с трудом привел доводы в пользу Pro X Superlight 2", когда сравнивал ее с предыдущей моделью.

Кроме того, ближайший конкурент Superlight 2 - Viper V2 Pro от Razer в сочетании с беспроводным донглом 4K HyperPolling - был признан технологически более совершенным. Утечка, произошедшая в ноябре 2023 года, сообщила, что Logitech готовит интригующее обновление прошивки - Superlight 2 будет оснащен режимом частоты отсчета 4 кГц.

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Выпущенная спецификация в 2 кГц (максимум) разочаровывала, учитывая, что многие более дешевые альтернативы уже были выпущены с более высокой частотой опроса (через внешние донглы). Последнее обновление программного обеспечения G HUB от Logitech принесло хорошие новости для пользователей PRO X Superlight 2: "Мы рады поделиться новым обновлением прошивки для вашей мыши, которое бесплатно увеличит частоту опроса до 4 кГц".

После обновления прошивки вы сможете получить доступ к более высокой скорости передачи данных в G HUB, используя существующий беспроводной донгл". Для получения дополнительной информации посетите наш канал на YouTube, где Крис Пэйт расскажет о новинке". В обзоре TPU, опубликованном в конце октября, pzogel отметил, что частота 2000 Гц: "за это приходится расплачиваться сокращением времени автономной работы".



