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ddr22
Logitech G Pro X Superlight 2 получила обновление с частотой отклика 4 кГц
Беспроводная игровая мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 появилась в сентябре прошлого года по цене 159 долларов США

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Беспроводная игровая мышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 появилась в сентябре прошлого года по цене 159 долларов США - и тогда энтузиасты периферийных устройств ожидали мощного обновления по сравнению со сверхпопулярной моделью 2020 года. Гуру по мышам TPU - Пзогель - "с трудом привел доводы в пользу Pro X Superlight 2", когда сравнивал ее с предыдущей моделью.

Кроме того, ближайший конкурент Superlight 2 - Viper V2 Pro от Razer в сочетании с беспроводным донглом 4K HyperPolling - был признан технологически более совершенным. Утечка, произошедшая в ноябре 2023 года, сообщила, что Logitech готовит интригующее обновление прошивки - Superlight 2 будет оснащен режимом частоты отсчета 4 кГц.

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Выпущенная спецификация в 2 кГц (максимум) разочаровывала, учитывая, что многие более дешевые альтернативы уже были выпущены с более высокой частотой опроса (через внешние донглы). Последнее обновление программного обеспечения G HUB от Logitech принесло хорошие новости для пользователей PRO X Superlight 2: "Мы рады поделиться новым обновлением прошивки для вашей мыши, которое бесплатно увеличит частоту опроса до 4 кГц".

После обновления прошивки вы сможете получить доступ к более высокой скорости передачи данных в G HUB, используя существующий беспроводной донгл". Для получения дополнительной информации посетите наш канал на YouTube, где Крис Пэйт расскажет о новинке". В обзоре TPU, опубликованном в конце октября, pzogel отметил, что частота 2000 Гц: "за это приходится расплачиваться сокращением времени автономной работы".


#logitech g pro x superlight 2
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aleximus777
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Достало уже, когда 2К называют QHD. 2.5К хотя бы. И вот эти песни про неэффективные E-ядра тоже достали - если тебе нечем их загрузить, это не про эффективность.
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palkovvodec
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ну раз полтавский петушок по кличке "мос мос" заистерил, значит точно правду в статье написали 😉
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Одесса - это Россия, запомни хохлик 😉
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palkovvodec
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у хохлячего флота один корабль был и тот на дно лёг в первый день сво 🤣 и ещё: Одесса - это Россия, запомни хохлик 😉
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Dimon1996
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Dvplast
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Ага, только у этого "губернатора" фамилия была Порошенко.
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