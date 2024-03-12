Компания Baseus Technology представила новый ультратонкий пауэрбанк для ноутбуков Blade2, который обещает изменить понятие о портативных зарядных устройствах

Компания Baseus Technology представила новый ультратонкий пауэрбанк для ноутбуков Blade2, который обещает изменить понятие о портативных зарядных устройствах. Благодаря своему легкому и модульному дизайну, пауэрбанк всего в 323 грамма может быть легко носимым и удобным в путешествиях. Толщина устройства составляет всего 10 мм, что делает его гораздо тоньше MacBook Air 13 и позволяет легко поместиться в компьютерные сумки. Это дает возможность пользователям заряжаться в любом месте и в любое время.

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Пауэрбанк Blade2 оснащен аккумулятором емкостью 12000 мАч, что обеспечивает высокую производительность, длительное время автономной работы и высокий уровень безопасности. Он также поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт, что позволяет заряжать ноутбуки и другие устройства. Пауэрбанк оборудован двумя портами, которые позволяют одновременно заряжать два устройства. Кроме того, он совместим с более чем 1000 основными устройствами и поддерживает различные протоколы быстрой зарядки.

Baseus Blade2 Ultra-Thin Laptop Power Bank также имеет множество защитных механизмов, включая защиту от короткого замыкания, переразряда, перегрева и перезарядки. Пауэрбанк производится с использованием экологически чистых материалов и стремится минимизировать свое воздействие на окружающую среду.

При использовании приложения Baseus Intelligent Control App, пользователи могут отслеживать состояние зарядки устройства в реальном времени и настраивать персонализированные настройки. Это приложение предоставляет ценные сведения о зарядке и сделано, чтобы обеспечить непрерывную и безопасную зарядку.

Baseus Blade2 Ultra-Thin Laptop Power Bank уже представлен на выставке CES 2024 и будет доступен для покупки на Amazon и Baseus.com с 11 марта. В день выпуска продукта будет доступна скидка в 20%, так что покупатели смогут приобрести его по более привлекательной цене. Пауэрбанк Blade2 от Baseus обещает обеспечить бесперебойную и непревзойденную зарядку, производительность и удобство использования.