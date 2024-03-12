Цены на AMD Radeon RX 7700 XT продолжают снижаться: за последние выходные они достигли $399 на Newegg. Sapphire RX 7700 XT Pulse продается по цене $409, а скидка по купону позволяет сэкономить еще $10

Цены на AMD Radeon RX 7700 XT продолжают снижаться: за последние выходные они достигли $399 на Newegg. Sapphire RX 7700 XT Pulse продается по цене $409, а скидка по купону позволяет сэкономить еще $10.

При цене $399 RX 7700 XT составляет серьезную конкуренцию NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, самая дешевая карта на Newegg стоит $419, а самая дешевая RTX 4060 Ti 8 GB - $389. RX 7700 XT - это видеокарта класса 1440p, которая находится чуть выше обеих карт RTX 4060 Ti, с производительностью на 14% больше в 1080p, чем у RTX 4060 Ti 16 ГБ, и на 16% выше в 1440p.

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В играх с трассировкой лучей она показывает примерно такую же производительность, уступая RTX 4060 Ti 16 GB всего на 1%. У NVIDIA довольно большой разрыв в соотношении цена/производительность между RTX 4060 Ti 16 ГБ и RTX 4070 (самая дешевая стоит 525 долларов).



