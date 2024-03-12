Неофициальный драйвер NVStrapsReBar UEFI добавил поддержку Resizable BAR на графических процессорах NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 Turing

Неофициальный драйвер NVStrapsReBar UEFI добавил поддержку Resizable BAR на графических процессорах NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 Turing.

Resizable BAR - это функция, позволяющая процессору получать доступ к памяти графического процессора через интерфейс PCIe, что повышает производительность системы. Изначально поддержка этой функции была доступна только на некоторых GPU и материнских платах. Однако NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 Turing не имели этой поддержки. Теперь, благодаря неофициальному драйверу NVStrapsReBar, старые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 могут использовать Resizable BAR.

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Включение Resizable BAR требует прошивки UEFI материнской платы. Обычно для этого используется vBIOS, но он имеет цифровую подпись и защищен от изменений. Однако UEFI не так жестко ограничен и может быть модифицирован. Для графических процессоров Turing необходимо включить опцию Above 4G Decoding в настройках UEFI, а также отключить CSM.

Включение Resizable BAR может дать значительный прирост производительности, но в некоторых случаях это может не изменить производительность или даже привести к ее снижению. Поэтому необходимо проверить, поддерживает ли игра, в которую вы играете, Resizable BAR или нет.

Эта неофициальная поддержка Resizable BAR для старых графических процессоров NVIDIA предоставляет возможность улучшить производительность старых GPU и использовать их дальше. Однако необходимо помнить, что эта поддержка неофициальная и может не работать на всех системах или не давать ожидаемого прироста производительности. Если вы хотите включить Resizable BAR на своих старых графических процессорах NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 Turing, вы можете использовать неофициальный драйвер NVStrapsReBar UEFI и следовать инструкциям, описанным в полном руководстве.