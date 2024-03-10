Игра воссоздает события Второй мировой войны и позволяет игрокам взять на себя роль командира группы спецназовцев

Компания Absolutely Games и Team 17 Digital выпустили стратегическую игру Classified: France '44, которая доступна на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра воссоздает события Второй мировой войны и позволяет игрокам взять на себя роль командира группы спецназовцев, которые были отправлены в оккупированную Францию перед высадкой в День Д.

Геймплей Classified: France '44 является пошаговой стратегией, где игрокам предстоит сражаться с немецкой армией, используя тактику скрытности, засады и штурмы.

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Игрокам будет предоставлена возможность проводить тактические действия, такие как проникновение на позиции противника, организация засад и выбор целей для наблюдения. Отряды сопротивления можно экипировать и улучшать, чтобы повысить их боевую мощь.

Кампания игры Classified: France '44 предлагает множество вариантов прохождения и 15 различных концовок, где игроки могут определить исторический успех битвы за День Д. Кроме того, игра старается быть исторически достоверной и отражать реальные военные события времен Второй мировой войны.

Общая стоимость игры составляет от £34,99/$34,99/€34,99 за стандартное издание, до £49,99/$49,99/€49,99 за издание Overlord.