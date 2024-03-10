Завершился первый квартал 2024 года, и акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) установили новые рекорды на тайваньских рынках

Завершился первый квартал 2024 года, и акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) установили новые рекорды на тайваньских рынках. Инвестиционный банк Morgan Stanley также выпустил "бычью" заметку для акций TSMC, прогнозируя их дальнейший рост. Оптимизм в отношении акций TSMC основан на улучшении спроса на чипы, используемые в искусственном интеллекте.

Morgan Stanley установил целевые уровни цены для акций TSMC, которые варьируются от NT850 до $1080. Это первый раз с 2021 года, когда для акций TSMC была установлена четырехзначная цена. Банк прогнозирует рост выручки TSMC на 25% в 2024 году благодаря увеличению выпуска чипов для искусственного интеллекта. Ожидается, что выручка компании может вырасти еще на 20% в 2025 году.

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Однако во втором квартале 2023 года свободный денежный поток TSMC снизился из-за слабого микросхемного рынка. Тем не менее, Morgan Stanley продолжает быть оптимистичным в отношении TSMC, основываясь на способности компании интегрировать технологию производства чипов в экстремальном ультрафиолете (EUV) и на возможном увеличении заказов от Intel.