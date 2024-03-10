По новым данным, процессор M3 MacBook Air может достигать пиковой температуры до 114 градусов Цельсия, что приводит к снижению производительности

По новым данным, процессор M3 MacBook Air может достигать пиковой температуры до 114 градусов Цельсия, что приводит к снижению производительности. Этот недостаток обусловлен отсутствием вентилятора в MacBook Air, в отличие от MacBook Pro с тем же чипом. В процессе проведения тестов было обнаружено, что M3 MacBook Pro с одним вентилятором предлагает более высокую стабильную производительность при использовании того же процессора.

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Хотя M3 MacBook Air может быстрее работать в некоторых случаях, чем M3 MacBook Pro, в длительных нагрузках M3 MacBook Air нагревается до некомфортных температур. Некоторые тесты показали, что самая высокая температура процессора достигает 114 градусов Цельсия, а температура графического процессора - 102,9 градусов Цельсия. Такие высокие температуры приводят к снижению общего энергопотребления чипсета, чтобы предотвратить перегрев, и это делает M3 MacBook Air на 33% медленнее по сравнению с MacBook Pro.

Еще одним недостатком высоких температур является то, что алюминиевый корпус MacBook Air прекрасно проводит тепло. Когда температура повышается, внешняя температура корпуса может достигать 45-46 градусов Цельсия, что может быть неприятным при использовании ноутбука под нагрузкой.

Однако есть способ частично снизить высокие температуры. YouTube-канал Max Tech предложил модифицировать радиатор MacBook Air с помощью термопрокладок стоимостью $15. Это позволяет поддерживать более высокую производительность ноутбука в течение длительного времени. Крышка ноутбука всё равно нагревается, поэтому Apple может при необходимости внести изменения в конструкцию для решения проблемы перегрева.

Тем, кто обладает опытом в этой области, предлагается приобрести термопрокладки на Amazon и установить их самостоятельно для улучшения производительности MacBook Air. Более подробную информацию и результаты тестов можно найти на YouTube-канале Max Tech.