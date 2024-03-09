Производительность Quake II достигла 1 FPS

Константин Зейрер, разработчик Mesa, последние пару месяцев работал над трассировкой лучей в Vulkan на базе процессора - естественно, что некоторые люди скептически отнесутся к практичности этого проекта. Но Зейрер уже дал понять, что ожидать от него нечего: "Не спрашивайте о производительности".

Его страница запроса на слияние на GitLab привлекла внимание Майкла Ларабеля - основатель и главный автор Phoronix был впечатлен мастерством кодирования Seurer'а.

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Поддержка трассировки лучей в Lavapipe Vulkan частично основана на переносе кода из эмулированной трассировки лучей, над которой работали в RADV со старыми графическими процессорами Radeon.

На единственном скриншоте видно, что Quake II работает со скоростью 1 FPS при включенной трассировке лучей Vulkan - такая "зверская" производительность была достигнута благодаря драйверу Mesa Lavapipe, "реализующему API Vulkan для выполнения на базе CPU". VideoCardz обратила внимание на более старый пример: использования методов рендеринга на базе CPU: "Это не первый раз, когда мы слышим о трассировке лучей на CPU в Quake. В 2008 году Intel продемонстрировала Enemy Territory: Quake Wars в разрешении 720p с частотой от 14 до 29 FPS на 16-ядерных и 20-35 FPS на 24-ядерных процессорах (четырехсокетных).

Базовая реализация трассировки лучей в 2008 году несопоставима со сложными техниками трассировки лучей, разработанными для GPU, поэтому производительность на современных системах на самом деле гораздо ниже. Кроме того, эта игра была специально разработана для архитектуры Intel и использовала особый API для достижения этой цели. К сожалению, оригинальная демоверсия ET* больше недоступна, было бы интересно посмотреть, как она работает сегодня". Ожидается, что трассировка лучей Vulkan на базе процессора появится в публичных каналах распространения вместе с выходом Mesa 24.1. Несколько членов сообщества Phoronix считают, что современные процессоры AMD Threadripper PRO способны обеспечить двузначную частоту кадров в играх.

*Согласно разделу описания видео, этот порт был создан исследовательской группой Intel по трассировке лучей.