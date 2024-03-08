Продуктовый портфель HP включает в себя ноутбуки HP Elite 1000 Series G11, которые сочетают портативность и производительность, ноутбуки HP EliteBook 800 и 805 Series G11, которые предназначены для корпоративных работников, ноутбуки HP EliteBook 600 и 605 Series G11, предназначенные для корпоративных и государственных организаций, ноутбуки HP ProBook 400 и 405 Series G11, разработанные для гибридных работников, а также настольный ПК HP Elite Small Form Factor 805 G9

Компания HP Inc. представила самый крупный в отрасли портфель ПК с искусственным интеллектом. Эти ПК используют возможности искусственного интеллекта для увеличения производительности, креативности и удобства работы в гибридных рабочих средах. Индекс рабочих отношений HP 2023 года показывает, что большинство работников сферы знаний имеют проблемы со связью и цифровой усталостью. Однако, большинство сотрудников считают, что искусственный интеллект может улучшить их рабочий опыт, но им необходимы правильные инструменты и технологии искусственного интеллекта.

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HP представила новейшее поколение ПК Elite и Pro с искусственным интеллектом, а также мобильные рабочие станции Z by HP. Эти ПК оснащены возможностями искусственного интеллекта, что позволяет получать более персонализированный опыт работы и совершенствовать взаимодействие с технологиями и коллегами. Они работают на процессорах Intel Core Ultra 5 и 7 или процессорах AMD Ryzen PRO с выделенными NPU для решения задач искусственного интеллекта. С помощью системы HP Smart Sense ПК автоматически адаптируются к поведению пользователя, обеспечивая оптимальный баланс производительности и энергопотребления. Дополнительно, аудио Poly Studio и другие технологии обеспечивают улучшенное взаимодействие и совместную работу.

Продуктовый портфель HP включает в себя ноутбуки HP Elite 1000 Series G11, которые сочетают портативность и производительность, ноутбуки HP EliteBook 800 и 805 Series G11, которые предназначены для корпоративных работников, ноутбуки HP EliteBook 600 и 605 Series G11, предназначенные для корпоративных и государственных организаций, ноутбуки HP ProBook 400 и 405 Series G11, разработанные для гибридных работников, а также настольный ПК HP Elite Small Form Factor 805 G9.

Компания HP также представила мобильные рабочие станции Z by HP, которые предназначены для самых требовательных рабочих процессов. Они позволяют решать задачи мобильной работы и выполнять крупные проекты из любого места. Все эти продукты отличаются высокой производительностью и возможностями искусственного интеллекта.

HP продолжает быть лидером в инновациях и производительности, предлагая самый широкий портфель ПК с искусственным интеллектом на базе Intel и AMD. Компания акцентирует внимание на том, что их продукты помогут работникам сосредоточиться на работе, которая имеет значение, и получить удовольствие от своей работы. Они также акцентируют внимание на устойчивости продуктов, используя переработанные материалы и снижая энергопотребление.