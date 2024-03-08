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Tulpar, развивающаяся компания по производству игрового оборудования для ПК, уже не раз появлялась на европейских технологических мероприятиях - в прошлом месяце она демонстрировала портативные устройства на базе Meteor Lake на выставке Intel Extreme Masters в Катовице, Польша. В отчете Hardwareluxx Germany приводится доказательство того, что турецкая компания расширяет свои позиции на рынке видеокарт. На недавней выставке в Берлине компания ulpar представила свою "адаптированную" модель Intel Arc A770 16 ГБ. Андреас Шиллинг - постоянный редактор Hardwareluxx понял, что Tulpar просто переделала и изменила дизайн карты Arc A770 Phantom D OC от ASRock.
На рекламном плакате Tulpar хвасталась собственной "системой охлаждения 3X" - тонкое переименование уже известного решения ASRock Phantom Gaming с тремя вентиляторами. Опора на OEM-проекты не является большим откровением - 7-дюймовый портативный игровой ПК Tulpar, похоже, основан на существующей платформе, несколько похожей на EM-GP080MTL от Emdoor.
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По оценкам представителей компании, их "первый специализированный игровой GPU" поступит в розничную продажу в третьем квартале этого года. Новостные издания ставят под сомнение такое любопытное окно запуска - видеокарты Intel Arc "Alchemist" первого поколения (выпущенные в конце 2022 года) продаются с трудом, даже с учетом того, что значительно улучшенная экосистема драйверов обеспечит значительные улучшения в течение 2023/2024 годов.
Возможно, Tulpar нацелилась на супербюджетный ценовой сегмент, поскольку Team Blue сообщила, что их графические процессоры нового поколения "Battlemage" появятся позже в этом году.