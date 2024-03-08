В отчете Hardwareluxx Germany приводится доказательство того, что турецкая компания расширяет свои позиции на рынке видеокарт

Tulpar, развивающаяся компания по производству игрового оборудования для ПК, уже не раз появлялась на европейских технологических мероприятиях - в прошлом месяце она демонстрировала портативные устройства на базе Meteor Lake на выставке Intel Extreme Masters в Катовице, Польша. В отчете Hardwareluxx Germany приводится доказательство того, что турецкая компания расширяет свои позиции на рынке видеокарт. На недавней выставке в Берлине компания ulpar представила свою "адаптированную" модель Intel Arc A770 16 ГБ. Андреас Шиллинг - постоянный редактор Hardwareluxx понял, что Tulpar просто переделала и изменила дизайн карты Arc A770 Phantom D OC от ASRock.

На рекламном плакате Tulpar хвасталась собственной "системой охлаждения 3X" - тонкое переименование уже известного решения ASRock Phantom Gaming с тремя вентиляторами. Опора на OEM-проекты не является большим откровением - 7-дюймовый портативный игровой ПК Tulpar, похоже, основан на существующей платформе, несколько похожей на EM-GP080MTL от Emdoor.

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По оценкам представителей компании, их "первый специализированный игровой GPU" поступит в розничную продажу в третьем квартале этого года. Новостные издания ставят под сомнение такое любопытное окно запуска - видеокарты Intel Arc "Alchemist" первого поколения (выпущенные в конце 2022 года) продаются с трудом, даже с учетом того, что значительно улучшенная экосистема драйверов обеспечит значительные улучшения в течение 2023/2024 годов.

Возможно, Tulpar нацелилась на супербюджетный ценовой сегмент, поскольку Team Blue сообщила, что их графические процессоры нового поколения "Battlemage" появятся позже в этом году.