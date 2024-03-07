Samsung Electronics продолжает превосходить себя в области игровых мониторов с помощью модели Odyssey Neo G9 (G95NC)

Этот монитор получил множество наград и признание за свою передовую производительность и инновационные функции.

Odyssey Neo G9 оснащен 57-дюймовым дисплеем Dual UHD, обеспечивающим непревзойденную четкость и захватывающий игровой опыт. Благодаря технологии Quantum Matrix, частоте обновления 240 Гц и времени отклика 1 мс, монитор предлагает яркое изображение и плавную работу. СМИ, такие как Newsweek и Techaeris, высоко оценили Odyssey Neo G9 за его производительность и функции. Этот монитор стал лидером в номинациях и называется лучшим выбором для геймеров.

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Odyssey Neo G9 также предлагает ультрадинамический дизайн и настраиваемые световые эффекты, делая его идеальным для игрового и рабочего пространства.