Tachyum представила эталонные дизайны 1U и 2U для серверов, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта

Компания Tachyum представила эталонные дизайны серверов 1U и 2U для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Они разработаны для того, чтобы клиенты и партнеры могли быстро и легко тестировать, сравнивать и внедрять решения Prodigy в различные приложения и рабочие нагрузки.

Tachyum выбрала Chenbro в качестве партнера по производству шасси для оценочных платформ Prodigy. Платформы будут использовать одну и ту же материнскую плату и интегрированную систему хранения данных. Они будут представлены в виде инфраструктур с воздушным охлаждением, а позднее появится 4-сокетная платформа с жидкостным охлаждением. Tachyum и Chenbro надеются создать новые стандарты в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

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Продукция Prodigy обещает эффективность, масштабируемость и более высокую производительность в центрах обработки данных за счет единой архитектуры, которая позволяет серверам плавно переключаться между различными вычислительными доменами. Prodigy объединяет 192 высокопроизводительных ядра, способных существенно превосходить процессоры x86 и GPU по производительности.