Облачный гигант Amazon Web Services (AWS) приобрел у компании Talen Energy Corporation кампус дата-центра, строящегося на атомной электростанции Susquehanna в Пенсильвании, США

Облачный гигант Amazon Web Services (AWS) приобрел у компании Talen Energy Corporation кампус дата-центра, строящегося на атомной электростанции Susquehanna в Пенсильвании, США. Кампус Cumulus Data был представлен в 2021 году и уже завершен.

Ожидается, что мощность кампуса AWS достигнет 960 МВт. AWS обязуется минимизировать потребление энергии и постепенно увеличивать его на 120 МВт в течение нескольких лет. Однако у них есть возможность ограничить потребление до 480 МВт. Сделка также включает поставку "безуглеродной" электроэнергии с атомной станции по фиксированной цене.

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Электростанция Susquehanna является одной из крупнейших атомных станций в США и принадлежит Talen Energy. В 2020 году Talen Energy основала Cumulus Growth и Cumulus Coin для инвестиций в цифровую инфраструктуру и майнинг криптовалют. Это не связано со сделкой с Amazon.