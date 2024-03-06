"Уэбб" впервые видит ветер из протопланетного диска молодой звезды - каждый год из него выдувается масса одной луны

Астрономы впервые наблюдают ветер, выдуваемый из протопланетного диска молодой звезды. Это наблюдение было осуществлено при помощи телескопа Джеймса Уэбба. Ранее было замечено, что из протопланетных дисков выдувается поток частиц и газа.

Теперь были обнаружены идентифицированы три линии оттока из диска, включая аргон. Понимание этих процессов позволит ученым лучше проследить эволюцию планет от пыли и газа до полноценных небесных объектов планетарной массы. Важно узнать, как распределяются газы в таких дисках и как далеко от звезды планеты успевают поглотить газ, прежде чем он будет выдуваться из диска.

реклама

Звезда TCha, происхождение диска которой было наблюдено астрономами, может помочь в расширении наших знаний об этих процессах. По первым оценкам, из диска этой звезды улетучивается столько же вещества, сколько из одной луны. Наблюдения и исследования системы продолжаются.