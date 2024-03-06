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Астрономы впервые наблюдают ветер, выдуваемый из протопланетного диска молодой звезды. Это наблюдение было осуществлено при помощи телескопа Джеймса Уэбба. Ранее было замечено, что из протопланетных дисков выдувается поток частиц и газа.
Теперь были обнаружены идентифицированы три линии оттока из диска, включая аргон. Понимание этих процессов позволит ученым лучше проследить эволюцию планет от пыли и газа до полноценных небесных объектов планетарной массы. Важно узнать, как распределяются газы в таких дисках и как далеко от звезды планеты успевают поглотить газ, прежде чем он будет выдуваться из диска.
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Звезда TCha, происхождение диска которой было наблюдено астрономами, может помочь в расширении наших знаний об этих процессах. По первым оценкам, из диска этой звезды улетучивается столько же вещества, сколько из одной луны. Наблюдения и исследования системы продолжаются.