Эффективность улучшена благодаря оптимизированному теплоотводу и использованию двух эффективных P-вентиляторов ARCTIC в конфигурации push-pull

Компания ARCTIC выпустила новую серию процессорных кулеров под названием Freezer 36. Они обладают значительно улучшенной производительностью и упрощенной сборкой, превосходя своих предшественников.

Производительность улучшена благодаря оптимизированному теплоотводу и использованию двух эффективных P-вентиляторов ARCTIC в конфигурации push-pull. Установка и замена вентилятора быстро осуществляются с помощью инновационной системы крепления с кликом.

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Для установки на новые платформы LGA1851 и LGA1700 в кулере используется специальная контактная рамка, которая равномерно распределяет контактное давление и повышает эффективность охлаждения. Визуально кулер представляет собой импозантный алюминиевый радиатор с винтовой крышкой. Он доступен в пяти различных версиях, включая стандартную, черную и модели с подсветкой A-RGB. Freezer 36 уже доступен по специальным ценам на сайте ARCTIC, eBay и Amazon.