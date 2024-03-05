Jonsbo представила N4 White и N4 Black - серию корпусов Micro-ATX в форме куба, предназначенных для сборки серверов NAS

Jonsbo представила N4 White и N4 Black - серию корпусов Micro-ATX в форме куба, предназначенных для сборки серверов NAS. Корпус оснащен восемью отсеками для накопителей, шесть из которых 3,5-дюймовые, а два - 2,5-дюймовые.

Все 8 отсеков поддерживают технологию «горячего» подключения. Эти отсеки для накопителей, а также отсек для блока питания SFX и 120-миллиметровый вентилятор занимают 60% корпуса в нижней части.

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Оставшиеся 40% верхней части корпуса занимает поддон для материнских плат формата Micro-ATX с четырьмя слотами расширения low profile. Помимо низкопрофильных карт расширения, сюда можно установить процессорный кулер высотой до 70 мм.



Нижний отсек имеет перфорированную переднюю панель, закрывающую отсеки для накопителей, а передняя сторона верхнего отсека украшена стильным деревянным декором. На ней расположены кнопки питания/перезагрузки, порт USB 3.2 Type-A и USB 3.2 Type-C.

Верхний отсек имеет перфорацию по бокам и сверху. Jonsbo N4 поставляется в двух вариантах отделки - черном и белом. Размеры корпуса составляют 286 мм x 300 мм x 228 мм (ШхДхГ), вес - 3,75 кг. Компания пока не раскрыла информацию о ценах.