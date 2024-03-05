TOUGHBOOK 33 используется в аварийных службах, где предоставляет доступ к подробной картографии

Компания Panasonic обновила свои планшеты повышенной прочности TOUGHBOOK G2 и 33. Оба устройства оснащены процессорами Intel Core (Alder Lake) и обеспечивают высокую графическую производительность благодаря технологии Intel Iris Xe Graphics.

TOUGHBOOK 33 используется в аварийных службах, где предоставляет доступ к подробной картографии и данным о точках интереса. TOUGHBOOK G2 имеет повышенный уровень безопасности, включая считыватель отпечатков пальцев. Оба устройства поддерживают подключение к сети 5G и имеют высокую пропускную способность благодаря порту Thunderbolt и технологии Wi-Fi 6E. G2mk2 и 33mk3 обладают военным классом прочности и защитой от воды и пыли по стандарту IP65.

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Время автономной работы устройств осталось прежним, а время измерения и производительность были адаптированы к типичному профилю использования современных работников. Оба устройства предлагают лучшую на рынке производительность, экономичность и время автономной работы для мобильных работников.