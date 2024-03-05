Отчасти это связано с представлением более новых моделей, включая RTX 3050, которые имеют более урезанные характеристики

Компания NVIDIA прекратила производство графических процессоров серии GeForce GTX 16 "Turing". Несмотря на то, что это старые модели, они были популярными среди производителей видеокарт.

Отчасти это связано с представлением более новых моделей, включая RTX 3050, которые имеют более урезанные характеристики. Согласно источнику, запасы графических процессоров GTX 16 почти исчерпаны, и они будут поставляться в течение следующих нескольких месяцев.

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Серия GTX 16 была задумана как нижний уровень продуктов NVIDIA 2018 года, с ограниченной поддержкой функций, присутствующих в моделях RTX. Эти видеокарты были предназначены для игр с растровой 3D-графикой и имели высокую производительность благодаря улучшенной эффективности. Популярными моделями GTX 16 были GTX 1650 и GTX 1660 Super.