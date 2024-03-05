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Компания NVIDIA прекратила производство графических процессоров серии GeForce GTX 16 "Turing". Несмотря на то, что это старые модели, они были популярными среди производителей видеокарт.
Отчасти это связано с представлением более новых моделей, включая RTX 3050, которые имеют более урезанные характеристики. Согласно источнику, запасы графических процессоров GTX 16 почти исчерпаны, и они будут поставляться в течение следующих нескольких месяцев.
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Серия GTX 16 была задумана как нижний уровень продуктов NVIDIA 2018 года, с ограниченной поддержкой функций, присутствующих в моделях RTX. Эти видеокарты были предназначены для игр с растровой 3D-графикой и имели высокую производительность благодаря улучшенной эффективности. Популярными моделями GTX 16 были GTX 1650 и GTX 1660 Super.