реклама
Компания NYXI представила игровой контроллер NYXI Warrior, который оснащен датчиками на основе эффекта Холла. Он предлагает обновленный дизайн и улучшенные технологические функции для лучшей производительности.
Контроллер совместим с платформами Switch, Gamecube, Wii и Windows, и поддерживает подключение через Bluetooth, беспроводное соединение 2.4G и проводное соединение USB-C. Оптические микропереключатели на D-pad и кнопках A/B/X/Y обеспечивают мгновенную активацию, точность и долговечность. Джойстики с датчиками на основе эффекта Холла и триггеры с датчиком Холла обеспечивают точное управление и отсутствие дрейфа.
реклама
Контроллер также имеет регулируемую длину курка, сменные задние лопатки и HD RUMBLE. Предварительные заказы на NYXI Warrior начнутся 5 марта. Это инновационное устройство, которое предоставляет ностальгический дизайн и передовые технологические функции.