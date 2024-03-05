Компания NYXI представила игровой контроллер NYXI Warrior, который оснащен датчиками на основе эффекта Холла

Компания NYXI представила игровой контроллер NYXI Warrior, который оснащен датчиками на основе эффекта Холла. Он предлагает обновленный дизайн и улучшенные технологические функции для лучшей производительности.

Контроллер совместим с платформами Switch, Gamecube, Wii и Windows, и поддерживает подключение через Bluetooth, беспроводное соединение 2.4G и проводное соединение USB-C. Оптические микропереключатели на D-pad и кнопках A/B/X/Y обеспечивают мгновенную активацию, точность и долговечность. Джойстики с датчиками на основе эффекта Холла и триггеры с датчиком Холла обеспечивают точное управление и отсутствие дрейфа.

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Контроллер также имеет регулируемую длину курка, сменные задние лопатки и HD RUMBLE. Предварительные заказы на NYXI Warrior начнутся 5 марта. Это инновационное устройство, которое предоставляет ностальгический дизайн и передовые технологические функции.