V-COLOR представила комплекты памяти R-DIMM для рабочих станций AMD Threadripper 7000 WRX90

Компания V-COLOR выпустила серию разогнанных комплектов памяти R-DIMM для рабочих станций, работающих на процессорах AMD Ryzen Threadripper 7000WX на платформе WRX90. Наборы включают 8 модулей памяти с плотностью от 16 ГБ до 96 ГБ на модуль и скоростью работы от DDR5-5600 до DDR5-7200.

Эти модули оснащены профилями AMD EXPO, которые позволяют достичь заявленных скоростей всего за несколько кликов мыши в программе настройки UEFI материнской платы. Профиль EXPO также включает специфические для платформы AMD параметры настройки памяти.

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Компания протестировала свои модули RDIMM на различных материнских платах с чипсетом AMD WRX90, включая ASRock WRX90 WS EVO, ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE и некоторые не выпущенные модели от Supermicro. Комплекты памяти RDIMM будут доступны для приобретения сегодня, а все модели станут доступны с середины марта. Цены на продукцию пока не сообщаются.