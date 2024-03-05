Два топ-менеджера Binance были арестованы по прибытии в Нигерию

Последний месяц стал переломным для криптовалютной платформы Binance в Нигерии. Правительственные чиновники и эксперты выразили беспокойство отсутствием регулирования в криптовалютном секторе, что может привести к преступной деятельности.

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Из-за этого возникла идея блокировки криптовалютных бирж, включая Binance, для стабилизации национальной валюты. В результате два топ-менеджера Binance были арестованы по прибытии в Нигерию, что свидетельствует о серьезности намерений властей. Binance также сопротивляется штрафу в размере 10 миллиардов долларов за работу без лицензии и девальвацию национальной валюты. Однако платформа заявила, что не получала официальных уведомлений о штрафах.

На фоне этого, нигерийские власти выразили намерение допросить генерального директора Binance по подозрению в отмывании денег и финансировании терроризма. В целом, ситуация говорит о глубоком конфликте между Binance и нигерийскими властями.