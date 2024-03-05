Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) откладывает рассмотрение заявок на создание Ethereum-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) откладывает рассмотрение заявок на создание Ethereum-ETF, поданных BlackRock и Fidelity, для проведения дополнительного опроса общественности по вопросам мошенничества и манипуляций в механизме Proof-of-Stake (PoS) в Ethereum.

Это уже второй случай отсрочки для iShares Ethereum Trust от BlackRock, а SEC также собирает мнение общественности о предлагаемых инвестиционных продуктах от Fidelity Investments. В заявках на Ethereum spot ETF присоединились и другие компании, такие как Franklin Templeton, Ark Invest,

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Grayscale Investments и VanEck. Ожидания относительно сроков утверждения таких ETF различаются: аналитики Standard Chartered Bank полагают, что это может произойти уже в мае 2024 года, в то время как Стивен Маккларг из Valkyrie не рекомендует представлять ETF в ближайшее время, ожидая выжидательной позиции от SEC.