Кошелек покупателя был создан непосредственно перед сделкой

Анонимный покупатель приобрел один из редких экземпляров CryptoPunks за 16 миллионов долларов. Криптопанк, принадлежащий к категории Alien Punks, является одним из девяти экземпляров в коллекции из 10 тысяч штук. Эта покупка стала второй по величине сделкой для CryptoPunks и одной из самых крупных в истории НФТ.

Интересно, что кошелек покупателя был создан непосредственно перед сделкой, что придает ей дополнительную интригу. Сделка получила широкий резонанс в криптосообществе, особенно на фоне роста биткоина и Ethereum. В оптимистичном настроении увеличился интерес к криптовалютам в целом. Созданная Larva Labs в 2017 году, коллекция CryptoPunks оказала значительное влияние на популярность НФТ в качестве цифрового искусства и средства коллекционирования.

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Хотя CryptoPunk #3100 является одним из самых дорогих проданных НФТ, она уступает рекордной продаже произведения искусства Майка "Бипла" Винкельмана за 69,3 миллиона долларов, подчеркивая огромный интерес и инвестиционный потенциал НФТ.