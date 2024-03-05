MacBook Air с чипом M3 на 60% быстрее по сравнению с моделями на чипе M1 и в 13 раз быстрее самого быстрого MacBook Air на базе Intel

Компания Apple представила новые модели MacBook Air размером 13 и 15 дюймов, оснащенные мощным чипом M3. Они предлагают невероятную производительность и портативность. MacBook Air с чипом M3 на 60% быстрее по сравнению с моделями на чипе M1 и в 13 раз быстрее самого быстрого MacBook Air на базе Intel.

Кроме того, улучшенный процессор делает MacBook Air лучшим в мире потребительским ноутбуком для работы с искусственным интеллектом. Новые модели отличаются тонким и легким корпусом, имеют время работы до 18 часов, поддержку двух внешних дисплеев и более быстрый Wi-Fi. Они доступны в четырех цветах: полночь, звездный свет, космический серый и серебристый.

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MacBook Air также обладает прочным алюминиевым корпусом, макрокамерой, микрофонами и динамиками мирового класса, зарядкой MagSafe и безвентиляторной конструкцией. Заказы принимаются сегодня, а продажи начинаются 8 марта.